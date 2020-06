Anitta se posiciona em relação aos protestos e declara: 'sempre antirracista, sempre antifascista'

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

A cantora Anitta decidiu tomar decisões políticas e publicou nesta segunda-feira (01) em seu perfil do Instagram uma mensagem antirracista e antifascista. Nas imagens, estão as expressões 'sempre antirracista' e 'sempre antifascista' ao redor de um punho cerrado. Em seguida, ela publicou um selo 'artista antifascista', na postagem.

Anitta tem feito lives com a advogada Gabriela Prioli, comentarista política da CNN Brasil, em que abordam temas relacionados com a política brasileira. A última live, as duas debateram sobre a reunião ministerial de 22 de abril.