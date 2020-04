Anitta revela que sister do BBB a tratou 'igual um pedaço de m****'; saiba quem é

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Anitta deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha ao deixar 'escapar', nas redes sociais, que conheceu uma pessoa do Big Brother Brasil que a tratou muito mal antes de entrar na casa. O comentário veio após a cantora ser massacrada na internet por ter chamado o ex-bbb Felipe Prior para uma festa em sua casa - antes das acusações de estupro contra ele virem à tona.

"Anitta, assume que fez um papel ridículo, o cara lá dentro deu indício de que era agressivo, machista inclusive foi o motivo de ter saído e vc como "mulher empoderada" ainda convida esse nojento pra uma festa? Ah me poupe viu", disparou uma internauta.

Sem falar sobre Prior, Anitta resolveu mudar o assunto atacando outra participante do BBB, a quem ela não deu nome. "Da mesma forma que tem gente do BBB que paga de feminista que todo mundo idolatra mas que já sentou comigo na mesa e me tratou que nem um pedaço de merda pq eu era "funkeira e rodada" então cada um com seu cada qual", escreveu.

Quem será?!

Nas redes sociais, muitos estavam apostando que a tal sister seria Rafa Kalimann. Mas segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, essa sister seria Manu Gavassi. Ainda conforme a publicação, Manu teria falado muito mal de Anitta nas 'rodinhas' de amizades após o bafão que aconteceu no Carnaval de 2019, envolvendo Neymar, Bruna e Anitta.

Para quem não lembra, Neymar, recém-terminado com Bruna Marquezine, trocou beijos com Anitta na plateia do camarote da Sapucaí, enquanto a atriz estava dançando no palco do lugar. Bruna teria deixado o lugar aos prantos ao saber da situação. Relembre a história toda aqui.