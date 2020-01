Anitta reclama de montagens com ex-namorados: ‘Se acharem que eu morri, tá ótimo'

Um novo meme invadiu as redes sociais nesta semana e um dos alvo foi Anitta. No videos mostra uma montagem da cantora com o ex Pedro Scooby e Thiago Magalhães ao som da música ‘Tá OK’, de Thiaguinho MT.

Porém a cantora não gostou nadinha de ter sua imagem nas montagens e desabafou: “Estou achando o máximo a música que estourou. Mas não faz montagem minha com isso, não. Eu rezo para os meus ex não lembrarem nem que eu existo”, disse a funkeira.

Um dos trechos da música diz o seguinte: "Brota no bailão para o desespero do seu ex”. Mas Anitta discorda: “O ex ficar desesperado por eu ir ao bailão? Não, gente, se ele achar que eu morri, está ótimo. Deixa o ex ficar feliz onde quiser. Não estou nem no mapa”, concluiu ela ao encerrar o assunto.

Outras celebridades que tiveram suas imagens envolvidas nos memes foram Luana Piovani e Pedro Scooby, Fátima Bernardes e William Bonner, Mileide e Wesley Safadão, Bruna Marquezine e Neymar, entre outros.