Anitta rebola e esfrega bumbum gigante em Léo Santana; Veja vídeos

Anitta realizou um show em Salvador e um dos seus convidados foi Léo Santana. O evento, na noite desta quarta-feira (19) marcou o último ensaio da cantora antes do carnaval,

A funkeira protagonizou momentos picantes com o cantor e levou os fãs ao delírio. A artista ousou no look com um maiô branco fio-dental com pompons e cristais na cabeça e no corpo, a fantasia faz alusão ao urso panda.

