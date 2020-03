Anitta rebola bumbum gigante em close jamais visto antes

Anitta está impossível neste Carnaval. Colocando o bumbum para jogo em looks que deixam o atributo para fora da calça, a cantora foi registrada em um ângulo ousadérrimo enquanto rebolava com bumbum virado para o público no trio elétrico da edição paulista do Bloco da Anitta, neste domingo (1º), encerrando o Carnaval.



Foto: AgNews

Antes mesmo de entrar no palco, a cantora postou um outro momento ousado, de um vídeo em que aparece rebolando com um close de baixo para cima. Confira abaixo:

Anitta vem de uma maratona puxadíssima de shows durante as folias e chegou a passar mal na última sexta-feira.