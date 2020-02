Anitta posa com suposto novo namorado na Sapucaí

Anitta aproveitou um tempinho na correria deste Carnaval para prestigiar o desfile do Grupo Especial na Marquês da Sapucaí, neste domingo (23), no Rio de Janeiro.

No local, a funkeira foi fotografada com seu suposto novo namorado Gabriel David ao lado da promoter Carol Sampaio. Ele é filho do presidente da escola de samba Beija-Flor.

Os rumores de um affair entre os dois começou após Leo Dias, colunista do UOL, publicar uma matéria sobre o assunto. Ao ser questionado sobre o suposto relacionamento o jovem de 22 anos respondeu que não fala sobre a vida pessoal.