Anitta grava TikTok com mão tocando em sua 'preciosa'

Anitta postou um vídeo no TikTok dançando ao som da sua música, "Tócame", com uma coreografia fazendo jus à canção. De biquíni, ela sensualiza enquanto uma mão toca rapidamente em suas partes íntimas. Com a montagem do aplicativo, Anitta faz parecer que é ela própria quem está se tocando.

Não se sabe de quem é a mão. No entanto, a cantora está passando uma temporada na Croácia acompanhada do novo affair, o francês Lucas Omulek, e da amiga, Laryssa Bottino.

O vídeo acabou sendo apagado em seguida, o que levou fãs a acreditarem que a plataforma tenha banido a coreografia por conta do conteúdo sensual.