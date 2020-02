Anitta fez a alegria dos foliões durante o Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, nesta sexta-feira (21).

No trio elétrico a funkeira ficou de quatro rebolando loucamente e ainda deu uma ‘pulsada’ no bumbum, para a alegria do DJ norte-americano Diplo, que estava próximo da cantora e acompanhou tudo de pertinho.