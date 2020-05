Anitta fala sobre ter apagado ex-marido de foto e não convence internautas

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Anitta resolveu se pronunciar sobre ter apagado o ex-marido, Thiago Magalhães, de uma foto com J. Balvin publicada pela cantora no Instagram.

“Eu jamais perderia meu tempi precioso fazendo isso… Joguei no Google “Anitta e Balvin” para dar parabéns pra ele e achei essa foto”, justificou.

Apesar da justificativa, os fãs não acreditaram na cantora afirmando que a foto não editada não é encontrada no Google. “Engraçado, não achei no google”, ironizou uma internauta. “Interessante q joguei no Google e vi várias fotos deles, menos essa”, disse outra.

“Uai e o que tem ela apagar o ex da foto? Kk eu ja cortei várias”, minimizou uma internauta.