Anitta relembra visitas do hipnólogo Pyong Lee em sua casa: ‘foi babado'

‘Pyong Lee , durante conversa com Ivy no Big Brother Brasil, relatou que conhecia pessoalmente vários famosos, entre eles, a cantora Anitta. O coreano disse ainda, que já visitou a poderosa em sua casa. A funkeira confirmou a informação e contou um pouco sobre o tratamento que fez com o hipnólogo.

“Ele é muito competente. Deu super certo. Foi para um tratamento. Me ajudou muito, mesmo faltando duas sessões que eu não quis fazer por medo. Não medo de nada dele, mas de encarar de novo, porque foi babado”, chegou a escrever ela, nos comentários de uma postagem feita por Rainha Matos.

O hipnólogo também teceu elogios a cantora: "Conheci ela pessoalmente na casa dela. A gente conversou um monte, ela é incrível, muito mais do que as pessoas pensam. Ela é incrível."