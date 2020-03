Anitta fala sobre isolamento em Ilhas Maldivas por conta do coronavírus

Um 'tac' para a Umanizzare

Foto: Reprodução / Instagram

Anitta, que está curtindo as férias nas Ilhas Maldivas, negou que esteja de quarentena no local após boatos de que ela esteja isolada por conta do surto de coronavírus.

Foi publicado uma matéria em que dizia: “Quarentena no paraíso: turistas proibidos de abandonar resorts de luxo nas Maldivas”. A cantora desmentiu a fake news, mas confessou que ia adorar ficar um tempinho a mais para curtir as belezas da ilha.

“Não seria uma coisa ruim, talvez eu até ficasse feliz com isso por um tempo”, afirmou a funkeira.

Anitta fez uma promessa de que dedicaria mais tempo para ela e que tentaria trabalhar um pouco menos neste ano.