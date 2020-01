Anitta fala pela 1ª vez sobre situação com Gabigol em festa

Pela primeira vez, Anitta comentou a saia-justa que aconteceu entre ela e Gabriel Barbosa, o Gabigol, em uma festa em Jurerê Internacional, há uma semana.

No instagram, uma seguidora pediu: "Pega o Gabigol mesmo". Anitta respondeu de forma bem direta: "Só pego gente solteira, gata. Comigo não tem essa não".

Na festa que aconteceu após o Réveillon, Gabigol foi filmado "babando" enquanto olhava Anitta dançar, e ainda foi fotografado conversando bem próximo da cantora. O jogador chegou a colocar a mão na coxa de Anitta, enquanto ela fazia cara de poucos amigos.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora não gostou da postura do atacante e ficou irritada com ele pelas investidas, chegando a deixar de segui-lo no Instagram após a situação. No Twitter, Gabigol negou as afirmações da jornalista, mas não entrou em detalhes.

Vale lembrar que Gabigol havia "terminado" o namoro iô-iô com Rafaella Santos após os dois terem uma briga envolvendo o sogro, Neymar, no Réveillon. Saiba mais detalhes abaixo.