Anitta esquentou as redes sociais nesta segunda-feira (06), ao compartilhar com seus seguidores uma imagem em que aparece usando um look bem sensual com short jeans curtinho que deixa parte do bumbum à mostra.

A cantora ainda exagerou em poses provocantes, usando óculos e botas modernas e chamativas. Os fãs também não pouparam nos elogios como “Linda” e “Deusa”.