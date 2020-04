Anitta e Netflix 'batem-boca' no Twitter e internauta dispara: 'e o PT?'

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Anitta causou na noite do último sábado ao fazer um comentário sobre suas preferências de séries. Em uma postagem no Twitter, a cantora perguntou: "Vocês também tem agonia quando a série tem muitas temporadas?".

Não demorou muito para a 'dona Netflix' dar o ar da graça e responder: "Amiga e o tanto de clipe que você tem????". Anitta então disse: "É por isso que tem uns que viram e outros não. Às vezes a gente perde a mão..." A Netflix então tratou de dar uma amenizada na treta: "Por mim todos os seus clipes mereciam mais temporadas <3".

Não demorou muito para que internautas entrassem na discussão: "Quem tem c* tem medo", disse um internauta. Outro foi no deboche e perguntou: "E o PT". Com referência às discussões políticas onde o atual governo é criticado e apoiadores "o defendem", mencionando o Partido dos Trabalhadores.

A postagem viralizou e até o momento tem 8, 6 mil retwets e mais de 100 mil curtidas.