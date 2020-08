A ex-participante do De Férias com o Ex, Lary Bottino, abriu o álbum de fotos da viagem com a Anitta pela Europa neste sábado (8).

Em alguns cliques, as duas aparecem ostentado o bumbum de fio dental na Croácia. Anitta e Lary chegaram ontem na Itália, onde a cantora tem um compromisso de trabalho.