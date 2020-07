Anitta é flagrada com francês Lucas Omulek na Croácia em meio a boatos de affair

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Em meio a rumores de affair, Anitta foi vista com o artista plástico e fotógrafo francês, Lucas Omulek, na Croácia nesta quinta-feira (23).

Em fotos divulgadas pelo perfil “Gossip do Dia”, a cantora aparece com a amiga Lary Bottino e Lucas andando pelo local. Mas cedo, Lary e Lucas já haviam postado stories no mesmo ponto turístico e os internautas já suspeitavam do affair.

Vale lembrar que Anitta e Gui Araújo terminaram o namoro há quatro dias.



Foto: Anitta usando boné, Lary Bottino de roupa preta e Lucas usando camisa branca