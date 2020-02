Anitta é flagrada aos beijos com herdeiro do 'Poderoso Chefão' do Carnaval

Anitta foi flagrada beijando muito no Carnaval, mas o romance não é novidade para nós. Como contamos no início do mês, ela está vivendo um affair com Gabriel David, 22 anos, filho de uma das figuras mais importantes do Carnaval carioca, o presidente da Beija-flor, Anísio Abrahão David.

No entanto, a artista ainda não havia sido flagrada beijando a nova conquista. Logo após o show da cantora no 'Nosso Camarote', que é do empresário, os dois foram filmados trocando beijos entre um intervalo e outro do desfile da União da Ilha. Segundo Leo Dias, o pai da cantora também estava no local.

Outro detalhe é que os dois estão apostando numa parceria comercial, não só no romance. Além de ser atração do camarote de Gabriel David, a cantora também anunciou que a empresa que a veste também será responsável por vestir a comissão de frente da Beija-Flor, escola de Gabriel.

Mas nesta segunda-feira (25), Gabriel deu a entender que a relação ainda não ficou séria. "Eu estou solteiro. Ela está solteira. Nós só curtimos ontem juntos. Até porque ela quase não está no Rio. Só estamos nos conhecendo", disse.