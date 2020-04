Anitta é cobrada por fãs e decide que não vai fazer live; Saiba o motivo

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Para evitar polêmicas, a cantora Anitta decidiu que não vai fazer 'live show' para seus fãs. Nos stories, a musa do funk explicou que não quer ser criticada pela aglomeração de pessoas no local da live, como aconteceu com a dupla Jorge e Mateus.

Os sertanejos cantaram por mais de 4 horas durante transmissão ao vivo e arrecadaram mais de 172 toneladas de alimentos, mas, por outro lado, foram bombardeados de comentários negativos ao terem uma foto dos bastidores vazada. Quem assistiu ao show da dupla reclamou da quantidade de pessoas que trabalharam no evento, que tem por objetivo influenciar as pessoas a permanecerem em casa, sem aglomerações devido a pandemia do coronavírus.

“Para e fazer uma live mara, eu tenho que chamar equipe, não dá pra fazer uma live sem eu ter uma equipe coordenando isso”, desabafou. “Se eu chamar pessoas vão acabar com a minha raça. Sei que se eu fizer vai ser babado pra cima de mim”, explicou nos vídeos.