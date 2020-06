Anitta debocha de Ludmilla em novos vídeos após 'rival' a expor com posts polêmicos

Cumplicidade com o mal



Após polêmicos storys de Ludmilla, Anitta se manifesta com um recado importante em suas redes sociais.

Veja: pic.twitter.com/7vYa33Bq89 — POPTime (@siteptbr) June 12, 2020

Anitta não pareceu se importar com os posts polêmicos de Ludmilla, feitos nesta sexta-feira (12). A cantora gravou Stories no Instagram dando a entender que iria se pronunciar sobre o assunto, fazendo mistério.

"Vim aqui fazer uns stories falando sobre uma coisa que eu já to aqui guardando pra mim há um tempo, já tem um tempo que eu quero falar pra vocês, tava tentando encontrar uma solução com minha equipe, a gente finalmente conseguiu e vou falar, é o seguinte", disse, fazendo uma pausa. "Sexta-feira tem música nova', disparou ela, debochando da situação sem citar Ludmilla.

O deboche não parou por aí. Ao falar da música nova, Anitta fez uma possível referência a uma treta que teve com Ludmilla após as 'Poderosa' entrar com parceria na canção de Lud, "Onda Diferente":

"Já tem tempo que eu to com essa música engatilhada. Eu não né, foi um convite que eu recebi dessa pessoa. No caso eu fui convidada mas eu sou uma pessoa que se mete na música das pessoas, na vida dos outros, na coisa das pessoas, no trabalho das pessoas, me meti no trabalho dessa pessoa e convidei outra pessoa pra música", disse ela, fazendo mistério sobre quem são. "Quem vocês acham que é? Adivinha", afirmou, anunciando o lançamento para o dia 26 de junho.