Anitta dá suposta indireta a Ivete Sangalo após fãs apontarem alfinetada no Domingão do Faustão

Anitta curtiu um post nas redes sociais que foi interpretado por seus fãs como uma indireta a Ivete Sangalo, após a cantora baiana supostamente a alfinetar no "Domingão do Faustão" (clique aqui para ver.).

"o AUGE da maturidade é você ter vontade de falar MIL COISAS, mas preferir ficar quietinha. Porque o silêncio VENCE e tem verdades que não precisam ser ditas. Ninguém é BOBO, né!!!?", diz o post curtido por Anitta.

A cantora se manteve em silêncio desde que Ludmilla expôs detalhes da briga que as duas tiveram, com direito a áudio de Anitta criticando Ivete Sangalo por sua atitude no Rock in Rio.