Anitta cria conta no Tinder: 'sou eu mesma'

Depois de ser vista em clima de romance com o DJ norte-americano Drew Taggart, do The Chainsmokers, Anitta permanece solteiríssima. A cantora criou uma conta no Tinder, aplicativo de paquera.

"Vocês me encheram o saco tanto ontem que eu criei um Tinder no meio do palco", escreveu no Instagram. "Se vocês acharem uma Anitta não é fake não, sou eu mesma. Eu estou no Rio agora, então só me acha quem está no Rio, mas eu vou viajando e aí em cada lugar as pessoas vão me achando", continuou.

A ideia de Anitta foi dada por fãs após a cantora participar do 'desafio Dolly Parton', em que faz-se uma montagem de como seria a foto do perfil de cada rede social.