Anitta cogita criar perfil no Tinder e pede ajuda dos fãs

Anitta entrou na onda do desafio com montagem de fotos para os perfis no Linkedln, Facebook, Instagram e Tinder. Em conversa com os fãs a cantora revelou que tem todas as redes sociais, menos o aplicativo de namoro:

"Gente, eu fui fazer esse challenge (desafio) aí do Tinder, Facebook, Instagram, nanana...o povo só fala de Tinder, falando que eu tenho que fazer um. Quem quer me achar no Tinder? Eu não tenho um Tinder, será que eu faço um?”, indagou.

Ela disse que não sabe usar o app, mas ficou curiosa sobre o assunto: “Será que eu faço?”, perguntou ela novamente dos fãs.