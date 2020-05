Anitta causa ao apagar ex-marido de foto com J Balvin

Como a Covid-19 entrou no Amazonas e medidas para conter seu avanço

Ao se declarar para J Balvin em um post no Instagram, celebrando o aniversário do cantor colombiano que é um grande amigo seu, Anitta não fez cerimônia e apagou o ex-marido, Thiago Magalhães, de uma foto em que ele aparecia.

Em espanhol, Anitta escreveu: "Meu irmão! Te amo com toda a alma @jbalvin Feliz niver". E postou a sequência de fotos ao lado do artista. O detalhe que chamou atenção foi que um dos cliques originalmente tinha ao fundo Thiago, de quem se separou em setembro de 2018 após 1 ano de relacionamento. Os pombinhos se casaram no Amazonas, em uma cerimônia secreta realizada por um pajé.