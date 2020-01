Anitta armou flagra na praia com paparazzo, diz jornal

Jornal diz que Anitta armou flagra na praia com paparazzo

Apesar de morar em um condomínio de luxo próximo à praia, Anitta não ser vista nas areias cariocas e acabou quebrando o costume ao surgir dois dias seguidos nas areias da Praia da Barra da Tijuca, nesta semana.

Mas segundo o jornal Extra, o "flagra" teria sido combinado por um amigo da Poderosa, Renner Souza, que teria adiantado R$ 2 mil ao paparazzo.

No dia seguinte, Anitta ficou empolgada com a repercussão das imagens e voltou ao local. De acordo com o jornal Extra, da segunda vez, a cantora combinou que fosse fotografada com a bebida que a patrocina na mão.

Depois que a cantora compartilhou as imagens nas redes sociais, o fotógrafo Dilson Silva, que trabalha para a AgNews, disse que ela não pagou nada a ele pelo uso das imagens na internet: "A mim ela não pagou. Estou esperando e precisando", brincou em conversa com o Uol.

O fotógrafo disse que Anitta percebeu que estava sendo fotografada e chegou a filmá-lo enquanto ele fazia as imagens. "Ela respeitou meu trabalho e continuou agindo naturalmente", disse.