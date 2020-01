Anitta aparece caracterizada como Sabrina, sua personagem de novela das nove

Se aventurando como atriz, Anitta surgiu na primeira foto caracterizada como Sabrina, na novela "Amor de Mãe", da TV Globo.

A personagem da Poderosa será uma fã capaz de tudo por seu ídolo, Ryan (Thiago Martins). Anitta e Thiago já até apareceram juntos em um vídeo no Instagram:

"Olha a nova atriz do Brasil. Vai explodir, vai mandar superbem. Ela faz de tudo", disse o ator.

"Estou nervosa, vai ser minha primeira vez fazendo uma novela sem ser Anitta. Não sei se decorei. Sonhei com as falas e acordei falando com a minha mãe", afirmou a cantora.