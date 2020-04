Anitta anuncia mutirão de votação em apoio a participante do BBB20

Wilson Lima, o governador do lockdown

A funkeira Anitta já mostrou que está bastante antenada no BBB20. Ela usou as redes sociais para divulgar mutirões de votação em apoio ao ator Babu Santana e ainda se mostrou indignada com a indicação do brother à berlinda pela oitava vez.

"Cara, ninguém teve o pensamento humano de pensar: 'Caraca, o cara está nesse paredão sete vezes seguidas'. Sete vezes seguidas sentindo essa sensação. Tipo, ele já está excluído do grupo, ninguém dá bola para ele desde o início, e ninguém teve o pensamento humano de falar: 'Vamos poupá-lo pelo menos uma vez'. Tem outras duas pessoas para ir, é paredão triplo", desabafou em seu twitter.

Babu enfrenta as sisters Mari e Gizelly no 14º paredão do reality e um deles deve ser eliminado nesta terça-feira (14).