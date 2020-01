Anitta abre o jogo sobre drogas em entrevista; saiba detalhes

A sinceridade de Anitta não tem limites e promete causar ainda mais polêmica após uma entrevista à revista Veja divulgada neste final de semana. Ao ser questionada sobre drogas, a artista revelou:

“Já experimentei muita coisa, sempre fora do Brasil. Queria entender como era a sensação, mas não é a minha praia. Não gosto de ficar julgando as pessoas por coisas que eu não conheço.”.

Na longa entrevista, Anitta fala muito sobre sua carreira e ainda as diversas polêmicas a envolvendo. A cantora não conseguiu sossegar nem nas suas férias em Aspen, nos Estados Unidos, na última semana. Anitta gravou um clipe por lá, e os detalhes sobre a música ainda são um mistério.

Depressão

A artista falou brevemente sobre o episódio que a deixou doente no final do ano passado. Como já tinha uma experiência pesada com a depressão, ela soube identificar no início os sintomas: “Em 2017 tive uma crise pesada. No ano passado comecei a sentir que ia bater e corri para me tratar”.

Desconfiada, atenta e milionária 'mão fechada'

“Anitta desconfia de todo mundo. Até cria histórias para ver se elas vazam”, disse uma pessoa próxima a Anitta à revista Veja. Uma das pessoas próximas a cantora revelou que quando o espírito de "chefe" bate, a situação fica feia: “Ela grita com todo mundo”, revelou.

A disciplina também está presente nas finanças. A cantora não é de gastar e até ganhou fama de "mão fechada". Só usa carros das marcas das quais ela é garota-propaganda. As roupas grifadas, em sua maioria, também são presentes das marcas. Nas viagens, leva a família: “Ela banca todo mundo, mas vai de primeira classe e o restante lá atrás, de econômica”.

Próximo passo: conquistar a América

À veja, ela revelou que pretende lançar um álbum todo em inglês nos próximos meses, produzido por Ryan Tedder, que já trabalhou com Beyoncé, Adele e Ariana Grande. “Ela entende a cultura global e está preparada para o mercado americano. Todo mundo em Los Angeles e Nova York quer trabalhar com Anitta”, diz Tedder. O empresário da cantora, que também é americano, se derrete por ela:

Sobre o desafio de fazer um álbum inteiro em inglês, ela diz que tem consciência é um feito difícil, sendo latina e conquistando ao cantar em inglês - só conseguido por Shakira até agora. Mas Anitta é muito aplicada: “Estudei com um professor americano e sou obcecada por documentários de tudo em inglês, de bichinhos a serial killer”, diz ela, que já tem parcerias com Snoop Dogg, Black Eyed Peas, DJs Snake e Alesso, Madonna.