Vaza print em que Anitta conta a Leo Dias sobre suposta traição de Marina Ruy Barbosa

A briga entre Anitta e Leo Dias continua dando o que falar e já envolveu nomes de outros artistas.

A cantora acusou Leo de chantageá-la e vazar conversas antigas entre eles, após alguns prints virem à tona nesse domingo (25). Em um deles, Anitta conta ao jornalista sobre a suposta traição de Marina Ruy Barbosa com José Loreto.



Foto: Suposta conversa de Anitta e Leo Dias

Vazou esse áudio tbm da Anitta repercutindo a fofoca da Marina Ruy Barbosa com o Leo Dias na época pic.twitter.com/BfFBbsQ54q — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 24, 2020

“Achei que tu soubesse pq é comentário de um grupo de Whatsapp”, teria dito a cantora.

Vale lembrar que na época, da suposta traição que nunca foi comprovada, Leo acusou Débora Nascimento de ter colocado o nome de Marina no meio do escândalo. “É machista, é leviano, é irresponsável apontar (em um grupo de Whats) uma atriz que contracenava com seu marido como a pivô de sua separação. O culpado foi ele. E não ela. Quer que eu te lembre como o nome da Marina chegou a mim?”, disse Leo nas redes sociais durante uma discussão com Débora.

Mais de um ano depois, a conversa vazada entre a cantora e Leo mostra que foi Anitta quem contou a ele sobre os boatos.