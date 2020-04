Kevinho posta foto em frente ao espelho e detalhe chama atenção de seguidores: 'Pacotão'

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Kevinho deixou as seguidoras eufóricas nesta terça-feira (31) depois de postar uma foto em seu perfil do Instagram.

No clique, o funkeiro aparece em frente ao espelho usando óculos escuro e uma blusa de botão com estampa estilo 'floresta' no tom azul. Mas, o que não passou despercebido dos internautas, foi o volume na calça de Kevinho. Com uma calça branca bem justinha, os fãs se empolgaram com o possível "tamanho do documento" do rapaz. Ele recebeu vários comentários picantes na publicação.

Um seguidor questionou a produção do look do cantor, já que as pessoas estão de quarentena devido a pandemia do coronavírus: “Você não acha que tá muito arrumado pra ficar em casa?”, perguntou. Uma internauta respondeu: “E ele vai viajar, não ta vendo a mala?”, fazendo os demais usuários caírem na risada. Outro seguidor assanhadinho disparou: “Pacotão da po*a”.