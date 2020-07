Bumbum de Gracyanne Barbosa chama atenção em foto picante com Belo

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Gracyanne Barbosa e o cantor Belo esquentaram o clima no Instagram, neste sábado (18), com uma foto ousada. A musa fitness surgiu sentada no colo do marido, de costas, bem provocante, mas não foi só isso que chamou a atenção dos internautas. O bumbum gigante da influencer foi uma das coisas mais comentadas pelos seguidores do casal.

Na legenda, Gracyanne escreveu: "Tudão", apelido carinhoso do amado.

Nos comentários, vários comentários elogiando o bumbum de Gracyanne Barbosa: "Queria que a minha conta bancária fosse grande como o seu popô", "Meu sonho é tirar uma foto assim com o marido! E meu sonho também ter essa bunda! Maravilhosa é você".