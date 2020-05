Durante quarentena, Miley Cyrus corta próprio cabelo em casa e fica surpresa com resultado

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

A cantora Miley Cyrus passou por uma situação inusitada na qual muitas pessoas estão encarando nesta quarentena. Devido o isolamento, sem poder frequentar um salão de beleza, Miley decidiu cortar o próprio cabelo.

A artista norte-americana contou com a ajuda da mãe e da hair stylist Sally Hershberger, que contou que o corte não saiu como Miley esperava, segundo o Site UOL.

“A Miley me mandou uma foto de inspiração, mas esse cabelo curtinho com o mullet é completamente diferente da foto original”, contou a profissional.

No fim, Miley Cyrus não se incomodou tanto com o novo visual. “Ela amou o look final tanto quanto eu! É muito descolado e desafiador misturar dois estilos em um só que de certa forma expressam muito bem o estilo dela”, garantiu Sally.