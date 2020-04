Mari Gonzalez fica assustada após ver conversa polêmica entre brothers: 'Gente, que horror'

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Mari finalmente pôde saber exatamente o que aconteceu naquela conversa dos meninos sobre ela, e o plano deles de "sabotagem", e ficou chocada... #RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/DiHJ6alHyF — Ntv no #BBB20 | @ntvnasredes suspensa! (@ntvnasredes2) April 22, 2020

Após ser eliminada na noite desta terça-feira (21), a blogueira Mari Gonzalez foi entrevistada por Ana Clara na Rede BBB.

Com a saída da sister, o momento mais esperado pelos internautas foi quando ela viu a conversa polêmica dos brothers, no início do reality, que gerou a maior confusão no BBB20 e ocasionou na eliminação de quase todos os homens da casa, restando apenas Babu.

A apresentadora Ana Clara mostrou o vídeo da conversa dos participantes e Mari disparou: "Gente, que horror. Não acredito que Guilherme falou isso". Em seguida, Ana Clara questionou como a baiana havia interpretado a situação dentro do jogo e Mari desabafou: "Foi um choque, muita informação na minha cabeça, eu não lembro, mas acho que eu comecei a chorar. Foi um baque muito grande".

Ainda durante a entrevista, a ex-sister comemorou a quantidade de seguidores que saltou de 3.2 milhões para 7.7 milhões.

A final do BBB20 acontece na próxima segunda-feira (27).