Kevinho posa de cueca e choca a web: 'Nem guindaste tira'

Kevinho esquentou o clima na web nesta sexta-feira (17) ao publicar foto no Instagram, só de cueca em frente ao espelho.

Sem escrever nada na legenda, o funkeiro levou os fãs foram à loucura com o post ousado. “Eita que figura linda nessa cueca”, disse uma fã. “Só um guindaste pra me tirar de cima”, falou outro. O cantor já possui mais de 5 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e o novo hit 'Credo que delícia' atingiu a marca com mais de 21 milhões de visualizações.