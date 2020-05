Neymar pede música durante live de Anitta e internautas apontam indireta à funkeira: 'me namora'

O impeachment do governador do Amazonas

A funkeira Anitta decidiu fazer uma live em comemoração ao dia das mães e surpreendeu ao cantar músicas de outros artistas. Os famosos apareceram no telão e pediram suas canções preferidas para a cantora. Mas, um pedido em especial chamou a atenção do público: o jogador de futebol Neymar pediu 'Me Namora', de Edu Ribeiro e os internautas apontaram uma indireta à funkeira. Isso porque em 2019, os dois foram flagrados aos beijos durante o carnaval.

"Ele doou. Fiquei tão feliz. Muito obrigado pela doação e pelo vídeo, Neymar", disse ela ao responder o pedido do craque.

Anitta, que está vivendo um novo romance com o músico Gui Araújo, conseguiu arrecadar R$ 900 mil em apenas uma hora de live. As doações que foram feitas durante a transmissão ao vivo da funkeira devem ajudar o projeto "Mães da Favela", da Cufa (Central Única das Favelas), com apoio das ONU (Organização das Nações Unidas).