Mãe de Anitta deixa mansão por não concordar com vida sexual à três da filha, diz Leo Dias

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Miriam Macedo, mãe de Anitta, não mora mais com a cantora. Segundo o colunista Leo Dias, Miriam deixou a mansão em que morava com a cantora por não concordar com a “vida louca” da filha.

Segundo a publicação, Miriam teria voltado a morar no subúrbio na casa da irmã por não aceitar a vida sexual de Anitta, adapta ao ménage. Leo Dias ainda diz que Anitta faz festas na quarentena e que Miriam deixou o local para não colocar em risco a própria vida.

No Instagram, uma internauta disse para o colunista que Miriam estava em uma mansão em frente a praia e ele respondeu: “Alguém viu esse apartamento? É mais uma mentira”.

Além de Gui Araújo, que começou a namorar a cantora na quarentena, Laryssa Bottino - ex-participante do ‘De Férias com o Ex’- também passou a morar na mansão com o casal após a saída de Miriam.