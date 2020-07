Gui Araújo quebra silêncio após término com Anitta

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

O apresentador Gui Araújo quebrou o silêncio nesta quarta-feira (22) e se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com a cantora Anitta. Ele postou alguns vídeos em seu Instagram e afirmou que não queria entrar em muitos detalhes sobre sua vida particular.

"Para que não se criem maiores especulações e críticas, eu e a Larissa não estamos mais juntos. Está tudo bem, não brigamos, está tudo certo. Somos pessoas adultas, bem resolvidas, independentes. Nos aproximamos bastante nessa quarentena, foi um período bem incomum e anormal para todo mundo. Talvez até por isso tivemos até mais tempo para essa aproximação. A gente se conhecia há muito tempo e nunca não tivemos nada antes", disse.

O término entre o casal foi confirmado por Anitta, durante uma live, na segunda-feira (20).