Leo Dias diz que era chantageado por Anitta para falar mal de Bruna Marquezine

Leo Dias rebateu a acusação de Anitta, que disse ser ameaçada e chantageada por ele, e não só se defendeu como jogou mais polêmicas no ventilador.

MEU DEUS???? o léo dias falando que a anitta mandava ele falar mal da bruna marquezine pic.twitter.com/mFzi1t7e9t —(@yorancomenta) May 25, 2020

O colunista revelou que a cantora, que é amiga de Neymar, foi quem contou que o jogador havia se separado de Bruna Marquezine. “Como que eu ia saber disso?”, disse.

Logo depois, Leo contou que Anitta o pressionava para falar mal da atriz. “Daí vocês entendem os meus ataques a Bruna Marquezine. Porque era pressão da Anitta. A Anitta me chantageava para que eu atacasse a Bruna Marquezine. Como eu disse, ela que revelou as duas separações da Bruna Marquezine e do Neymar”, contou.

Vale lembrar que no carnaval do ano passado, as duas se envolveram em uma polêmica. Anitta e Neymar trocaram beijos no mesmo camarote em que Bruna estava. A atriz soube do affair entre os dois ao curtir um post de David Brazil mesmo sem seguir o promoter. Em meio a repercussão, a atriz desativou o Instagram.