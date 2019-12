Vídeo: Anitta surta ao encontrar Mariah Carey durante férias: 'é o melhor dia da minha vida!'

De férias em Aspen, nos Estados Unidos, Anitta realizou um dos seus maiores sonhos de forma inesperada: conhecer Mariah Carey, seu ídolo e motivo de ter começado a sonhar em com a carreira artística.

Uma publicação compartilhada por Mariah Carey (@mariahcarey) em 22 de Dez, 2019 às 6:59 PST

A cantora usou o Instagram para compartilhar o momento e começou fazendo uma declaração daquelas em vídeos, deixando os fãs ansiosos: "Acabo de ganhar o melhor presente de Natal do mundo inteiro da minha vida e eu decreto o encerramento desse ano como da confirmação da Plenitude, da Felicidade, do nível de realização que um ser humano pode um dia alcançar, e meu Deus, eu sou muito grata, Deus, por isso. Sou muito grata a Deus", começou ela. que passou a explicar: "Primeiro, eu to muito feliz porque tô aqui em um lugar lindo paradisíaco, graças a Deus eu tive a oportunidade de chegar até aqui e de compartilhar isso com a minha família, a gente tá há dias se divertindo sendo muito feliz aqui, unido. Por mim isso já bastaria, não tenho nem coragem de pedir nada a mais pra Deus, sabe?".

"Mas profissionalmente falando eu sempre tive um sonho que pra mim era o sonho que ia ser tipo 'pronto, zerou o jogo'. E hoje Deus me mandou um presente numa coincidência da vida muito louca que aconteceu do nada e eu vou mostrar pra vocês", disse ela, que publicou a foto com Mariah Carey. "Foi um dia muito emocionante pra mim que passou um filme do meu passado inteiro até hoje.".

"Olha que loucura, a Netflix tava entrevistando a minha família e eu fui comprar presente de Natal pros meus amigos e por uma coincidência a gente [ela e Mariah Carey] se esbarrou. Enfim, eu liguei pra minha família chorando, eles acharam que e tinha sido acidentada no esqui. Quando eu falei Mariah eles ficaram loucos. A netflix gravou tudo, não eu com a Mariah, mas gravou a minha família porque eu tava sozinha quando eu vi a Mariah na loja".

"Agora eu vou curtir o meu momento e minha vida, só vim aqui compartilhar com vocês que esse é o melhor dia da minha vida, um dos melhores dias da minha vida e agora nesse mês de dezembro eu tô vivendo vários melhores dias da minha vida. Caraca! Ai, gente muito obrigada, beijo, vou voltar pras minhas férias!".

A própria Mariah, que já seguia Anitta no Instagram, publicou o vídeo do encontro emocionante e escreveu: "Um encontro por acaso em Aspen. Te amo @anitta". No vídeo, ela fala: "Eu não entendo português mas ela é linda e estamos muito felizes de nos vermos aqui, eu a amo".