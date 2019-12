Cadela com deficiência visual é resgatada após cair de uma altura de dez metros

Uma cadela de 11 anos, chamada de Mel, foi resgatada na tarde deste sábado (21), após cair em um buraco de dez metros de profundidade. O acidente aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais.

Segundo o UOL, Mel estava brincando no quintal de casa quando caiu em um buraco situado nos fundos do terreno. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela dona do animal. A cadela tem problemas auditivos e visuais, o que dificultou a operação. O regaste durou cerca de duas horas.

Mel foi encontrada debilitada e com sede.