Gaivota surpreende ao viver com flecha 'cravada' no peito

Uma gaivota foi alvo de uma maldade que deixou os britânicos indignados. A ave levou uma flechada que perfurou o corpo, e está vivendo com o "material"cravado no peito.

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar o pássaro andando livremente pela Inglaterra com a flecha no peito. Segundo o site IG, ela foi atingida há dois meses e não mostra sinais de angústia.

Ainda de acordo com a publicação, as pessoas já tentaram ajudar, mas ainda não conseguiram capturá-la para levar ao veterinário. A polícia investiga para tentar localizar a pessoa que atirou a flecha no corpo da gaivota