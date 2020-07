Urso nada com pote preso na cabeça e família salva animal

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Um urso surgiu em um lago com a cabeça presa em um poste de plástico. Ele estava lutando para respirar enquanto nadava desesperadamente. Ao ver a cena, uma família, que estava pescando no local, buscaram ajudar o animal imediatamente. O caso aconteceu no condado de Chippewa, no oeste de Wisconsin, nos Estados Unidos.

Nas imagens é possível ver um homem tentando aproximar a embarcação para ajudar o urso. Ele tenta pela primeira vez e não consegue, mas a segunda vez foi bem-sucedida.

Foto: Reprodução