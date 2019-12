Após denúncia, 100 pessoas são presas durante rinha de galos

Uma rinha de galos foi desarticulada pela polícia, na noite deste sábado (21), em uma chácara na área rural do município de Palmas, em Curitiba. No local foram encontrados 112 galos machucados e 5 estavam mortos.

De acordo com o UOL, no momento da prisão, havia duas arenas de brigas de galos com arquibancadas na chácara. Cerca de 100 pessoas foram levadas à delegacia e receberam multas. Um homem que se identificou como gerente da rinha foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo a publicação, os policiais chegaram ao local depois de uma investigação embasada em uma denúncia anônima. "Temos nosso serviço de inteligência e quando recebemos essa denúncia, que é de grande vulto, nós apuramos antes de fazer o flagrante e preparamos nossas equipes para abordar no momento que acontecia a rinha", disse o tenente André Kovalcvykowski, da Polícia Ambiental.

Após os procedimentos, os suspeitos foram liberados para responder em liberdade