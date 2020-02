Saiba o tempo ideal para deixar os animais sozinhos em casa

Para quem tem animal de estimação, uma das coisas mais difíceis é ter que sair de casa e deixar o bichinho sozinho em casa. Sempre surge a preocupação se os animais estão se sentindo solitários com a ausência do dono. O ideal é que os animais fiquem, no máximo, de 3 a 4 horas sem a presença do dono.

Para o UOL, a solidão pode não ser um problema para os gatos, mas os cachorros sofrem mais quando são deixamos por muito tempo sem companhia em casa. No entanto, a personalidade e a forma como foi educado contribui na hora de estabelecer um tempo médio para este animal ficar só.

Ainda de acordo com o site, é necessário garantir que os animais de estimação ficarão em lugares seguros, sem risco de fugas, com comida e água por perto, em um espaço que seja confortável e arejado.