Polícia descobre canil clandestino com mais de 80 animais

Policiais da Delegacia de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes descobriram na manhã desta terça-feira (21) uma clínica e um canil clandestinos em Biritiba Mirim.

Segundo um site de notícias do Globo, os policiais chegaram ao local depois de uma denúncia de exercício ilegal da profissão de veterinário. Entre cães e gatos, havia mais de 80 animais de diversas raças, segundo a polícia.

De acordo com a polícia, havia ainda no local ainda três pássaros, que segundo o responsável pelo local, têm documentação.

Conforme o delegado , porém, não havia documentação para funcionamento de clínica, canil ou comércio. O responsável pela área afirmou para a polícia ter diploma de veterinário, o que será investigado.

O responsável pelo espaço estava no local durante a manhã desta terça, mas preferiu não falar com a imprensa. O G1 tenta contato com o advogado dele.

O delegado Francisco Del Poente afirmou que o setor de zoonoses de Biritiba Mirim foi acionado e vai definir o destino dos animais.