Campanha mostra o sofrimento dos animais com os fogos de artifício

Para conscientizar as pessoas sobre o sofrimento que os animais, crianças, idosos e autistas passam com o barulho dos fogos de artifício, principalmente nessa época do ano, a seguradora peruana Rimac lançou uma campanha #CEROCohetones (zero rojões).

De acordo com a Folha de São Paulo, em um vídeo que circula nas redes sociais, os voluntários podem ouvir a sons incômodos, assim como acontece com quem tem a audição mais aguçada. Ao fim do vídeo, um cão entrega um envelope às pessoas com a pergunta: agora que você sabe disso, voltaria a usar fogos? Veja o vídeo