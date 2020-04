Aos 70, cantora Angela Ro Ro posta 1ª foto ao lado de namorada: 'minha linda'

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Angela Ro Ro publicou a primeira foto ao lado da nova namorada nas redes sociais. A cantora de 70 anos mostrou que está passando a quarentena muito bem, obrigada, e se declarou: "O amor que me fortalece! Te amo, minha linda! O boneco da Velha aqui agradece à vida, além de tudo ter caminhado toda a ladeira desde lá de baixo com minha amada até o Mirante de Saquarema numa boa. Oba! Saúde a todos vocês!", escreveu.

Angela revelou o romance em dezembro do ano passado, em entrevista ao O Globo."Estava sozinha num canto quando aí chegou uma mulher linda, divina, maravilhosa, inteligente, boa de caráter, uma pessoa maravilhosa. Estou apaixonada por ela e ela por mim. Não tem assimetrias", disse ela, sem revelar o nome da escolhida. "Só digo que o tanto que eu convivi com ela em nove meses, foi mais do que com muita gente com quem eu passei anos e anos".