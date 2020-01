Angélica desabafa sobre menopausa: ‘Cabeça está a mil'

Angélica deve retornar a TV em breve em um novo projeto. Em entrevista à “JP”, a loira contou que usou o tempo fora das telonas para mediar e trabalhar seu lado emocional.

"Nos últimos anos, vivi coisas intensas, que me colocaram à beira dessa coisa da vida. A vida é muito legal, mas a gente não presta atenção", contou ela.

A apresentadora falou sobre as mudanças no corpo com a chegada da menopausa: A maior transformação depois dos 40 foi a textura da pele, porque a gente vai ficando mais mole, se fica um mês sem malhar a coisa cai. Já estou na menopausa e isso para mim foi o que mais mudou, porque a minha cabeça está a mil. Botox faço desde os 14, mas nunca fiz nenhuma intervenção no corpo”, revelou.