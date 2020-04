França vai usar anestesia para cavalo em pacientes com Covid-19

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Manaus/AM - A França anunciou que vai começar a usar anestésico de cavalos em pacientes que estão internados em estado grave com Covid-19. A medida foi justificada pela falta de remédios dessa natureza para humanos no mercado farmacêutico.

O país é um dos mais afetados pela pandemia e não tem estoque do medicamento à base de propofol que estava sendo usado até agora. De acordo com os médicos, essa foi a única forma encontrada de sedar os pacientes para que eles suportem a ventilação artificial dos aparelhos.

Muitos passam até 14 dias internados e necessitam do remédio para que consigam sobreviver. Eles explicam ainda, que não há risco na administração do anestésico e destacam que tanto a substância comida neles e a dosagem, são as mesmas contidas na versão para humanos. A França tem quase 7 mil pessoas internadas e o coronavírus já matou mais de 7.500 habitantes.