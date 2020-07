Jogador Hulk se pronuncia ao descobrir que irmãs recebem auxílio emergencial

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

O atacante Hulk, do Shanghai SIPG, se manifestou nesta quarta-feira (02) depois de descobrir que duas de suas irmãs receberam o auxílio emergencial do Governo Federal, um benefício pago durante a pandemia do novo coronavírus.

"Infelizmente é verdade. Fiquei sabendo ao ser avisado pelo meu assessor de imprensa. Perguntei às minhas irmãs e elas confirmaram. Não gostei, pois sempre ajudei toda minha família. Reclamei da atitude, mas cada um é responsável pelos seus atos" afirmou Hulk.

De acordo com o Sistema Globo, Givanilda Vieira de Sousa recebeu R$ 1.200, que é um valor destinado a mães chefes de família, enquanto Gilvânia Vieira de Sousa teve creditado em conta R$ 600, segundo as informações do portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União (CGU).

O jogador de futebol é um dos mais bem pagos do mundo, recebendo anualmente aproximadamente R$ 105 milhões. Ele também é dono de um hotel cinco estrelas, na beira-mar de João Pessoa, e sócio de um bar e restaurante na Paraíba.