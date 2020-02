Hulk presenteia namorada com aliança de brilhantes e se declara: 'Meu amor'

Pela primeira vez, Hulk publicou uma foto com a namorada, Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do jogador. No Instagram ele se declarou para a amada, além de exibir um anel de compromisso luxuoso.

"Happy Valentine’s Day. Meu Amor. Que Deus esteja sempre presente na nossa vida, no nosso lar, sendo sempre nosso alicerce!", disse o jogador feliz da vida ao lado do namorado”, escreveu o craque.

O Dia dos Namorados é comemorado nesta sexta (14) no Hemisfério Norte.